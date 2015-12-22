《香港重要政经日程》--12月22日-12月31日

================== 今日重要政经消息=================
* 12月22日（周二）
--15:00 中银香港2016年内地及香港经济前瞻简报会。
================== 近期重要政经消息=================
12月23日（周三）
-- 中盈盛达融资担保 首日挂牌。
-- 郑州银行 首日挂牌。
-- 星谦化工 公布年度业绩。
-- 奥思集团 公布年度业绩。
12月24日（周四）
-- TCL通讯科技 股东特别大会。
-- 港股半日市。
-- 沪股通暂停。
--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。
12月25日（周五）
-- 圣诞节假期休市。
-- 沪股通暂停。
12月28日（周一）
-- 公布11月份进出口数字。
-- 天喔国际 股东特别大会。
-- 华融金控 公布中期业绩。
12月29日（周二）
-- 承达集团 首日挂牌。
-- 东阳光药 首日挂牌。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- 黄河实业 公布中期业绩。
--11:00 阿里影业 股东特别大会。
--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。
12月30日（周三）
-- 弘业期货 首日挂牌。
-- 新特能源 首日挂牌。
-- 金斯瑞生物科技 首日挂牌。
12月31日（周四）
-- 港股半日市。
-- 天然乳品 公布末期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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新闻稿：中国2016年全国房地产开发投资同比名义增长6.9%--国家统计局
一、房地产开发投资完成情况 2016年，全国房地产开发投资102581亿元，比上年名义增长6.9%（扣除价格因素实际增长7.5%），增速比1-11月份提高0.4个百分点。其中，住宅投资68704亿元，增长6.4%，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。 2016年，东部地区房地产开发投资56233亿元，比上年增长5.6%，增速比1-11月份提高0.4个百分点；中部地区投资23286亿元，增长10.7%，增速提高0.1个百分点；西部地区投资23061亿元，增长6.2%，增速提高0.4个百分点。 2016年，房地产开发企业房屋施工面积758975万平方米，比上年增长3.2%，增速比1-11月份提高0.3个百分点。其中，住宅施工面积521310万平方米，增长1.9%。房屋新开工面积166928万平方米，增长8.1%，增速提高0.5个百分点。其中，住宅新开工面积115911万平方米，增长8.7%。房屋竣工面积106128万平方米，增长6.1%，增速回落0.3个百分点。其中，住宅竣工面积77185万平方米，增长4.6%。 2016
《全球汇市》叶伦讲话不如预期强硬拖累美元下跌，静待特朗普宣誓就职
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0686 1.0663 +0.22 +1.65 1.0513 美元/日圆 114.58 114.86 -0.24 -1.96 116.87 欧元/日圆 122.43 122.46 -0.02 -0.58 123.14 美元/瑞郎 1.0039 1.0060 -0.21 -1.37 1.0178 英镑/美元 1.2371 1.2341 +0.24 +0.28 1.2336 美元/加元 1.3293 1.3318 -0.19 -1.02 1.3430 美元/离岸人民币 6.8356 6.8459 -0.15 -1.96 6.9726 澳元/美元