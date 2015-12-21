主要国家经济指标预测--12月22日****

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月22日(二) 0005 英国GfK消费者信心指数 12月 正1 正1 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56 0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 正9.3 正9.3 0700 德国进口价格(较上月) 11月 -0.2% -0.3% (较上年同期) -3.8% -4.1% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 110 74.67 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97 1330 美国企业获利 第三季修正值 +1.3% -1.6% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +1.9% +2.1% 最终销售 +2.7% +2.7% 消费者支出 -- +3.0% GDP平减指数 +1.3% +1.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.8% (较上年同期) -- +6.1% 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 535 536 成屋销售(较前月) 持平 -3.4% 1500 美国里奇蒙联储综合指数 12月 -- 负3 服务业指数 -- 负1 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 11月 47.5 47.9 出口(亿新西兰元) 39.0 38.3 贸易收支(亿新西兰元) 逆差8.095 逆差9.63 截至11月的一年 37.6 逆差32.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月21日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -2.5% -2.5% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 正19 正21 1330 美国全国活动指数 11月 负0.30 -- 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负5.7 负5.85 (完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。