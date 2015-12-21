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亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--12月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月22日(二)
    0005 英国GfK消费者信心指数                         12月       正1         正1
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          11月        --   顺差41.56
    0700 德国Gfk消费者信心指数                          1月     正9.3       正9.3
    0700 德国进口价格(较上月)                          11月     -0.2%       -0.3%
                     (较上年同期)                               -3.8%       -4.1%
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            11月初值        --    顺差35.3
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              11月       110       74.67
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --   盈余39.97
    1330 美国企业获利                          第三季修正值     +1.3%       -1.6%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率           第三季终值     +1.9%       +2.1%
             最终销售                                           +2.7%       +2.7%
             消费者支出                                            --       +3.0%
             GDP平减指数                                        +1.3%       +1.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.3%       +1.3%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.3%       +1.3%
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      10月        --       +0.8%
                                     (较上年同期)                  --       +6.1%
    1500 美国成屋销售年率(万户)                        11月       535         536
             成屋销售(较前月)                                    持平       -3.4%
    1500 美国里奇蒙联储综合指数                        12月        --         负3
                       服务业指数                                  --         负1
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                        11月      47.5        47.9
               出口(亿新西兰元)                                  39.0        38.3
               贸易收支(亿新西兰元)                         逆差8.095    逆差9.63
                                             截至11月的一年      37.6    逆差32.4
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月21日(一)
    0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              11月       -0.2%      -0.2%
                                (较上年同期)                     -2.5%      -2.5%
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                12月        正19       正21
    1330 美国全国活动指数                             11月      负0.30         --
    1500 欧元区消费者信心指数                     12月初值       负5.7     负5.85  (完)

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