日本个股：东芝周一将讨论重组事宜，或拖累当前会计年度的业绩

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月21日 - 东芝 周一称将讨论重组措施，并可能宣布对截至明年3月的本会计年度业绩影响。
日本经济新闻周末报导，受重组成本影响，东芝可能会预估截至明年3月的会计年度出现逾5,000亿日圆(41.3亿美元)创纪录的净亏损。
该公司表示，日经的报导并非基于官方公告，但称如果董事会周一决定重组方案，可能会导致业绩出现重大亏损。
东芝股价周一暴跌约9%，报257日圆；指标日经指数 跌1.3%。
东芝涉足多种业务，小到笔记本电脑，大到核电，目前正在经历重组阵痛。今年东芝曾披露，公司在回溯至2008会计年度的时间内，虚报获利13亿美元。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。