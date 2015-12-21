日本个股：东芝周一将讨论重组事宜，或拖累当前会计年度的业绩

该公司表示，日经的报导并非基于官方公告，但称如果董事会周一决定重组方案，可能会导致业绩出现重大亏损。

东芝涉足多种业务，小到笔记本电脑，大到核电，目前正在经历重组阵痛。今年东芝曾披露，公司在回溯至2008会计年度的时间内，虚报获利13亿美元。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)