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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 09:48 BJT

日本个股：东芝周一将讨论重组事宜，或拖累当前会计年度的业绩

路透12月21日 - 东芝 周一称将讨论重组措施，并可能宣布对截至明年3月的本会计年度业绩影响。

日本经济新闻周末报导，受重组成本影响，东芝可能会预估截至明年3月的会计年度出现逾5,000亿日圆(41.3亿美元)创纪录的净亏损。

该公司表示，日经的报导并非基于官方公告，但称如果董事会周一决定重组方案，可能会导致业绩出现重大亏损。

东芝股价周一暴跌约9%，报257日圆；指标日经指数 跌1.3%。

东芝涉足多种业务，小到笔记本电脑，大到核电，目前正在经历重组阵痛。今年东芝曾披露，公司在回溯至2008会计年度的时间内，虚报获利13亿美元。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)

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