《港交所CEO专栏》再给圣诞老人写信

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 以下内容摘自港交所 行政总裁李小加最新专栏：
不少读者或许还记得，去年我给圣诞老人写了一封信，果然他给我们送来了不俗的一年。我在想：今年是不是应该再给圣诞老爷爷写封信祈求些祝福，还是先跟我女儿讨论一下此事？毕竟，我们香港交易所已经有很多超级英雄了，上周四我们员工周年晚会的主题就是超级英雄，既然有这么多超级英雄，是不是就不用祈求祝福了？可是，我女儿肯定会说：「做超级英雄？别逗了，爸爸，你还是先练好足球射门的技巧吧！」是的，香港交易所的同事们虽然非常能干也很努力，但我们毕竟没有超能力，而且超级英雄也不送礼物。不说那么多了，我还是赶快动手吧，不然就赶不上圣诞老爷爷送礼物的雪橇啦！
亲爱的圣诞老人：
您好!谢谢您去年送给我们那么多精美的圣诞礼物。托您的福，今年咱们香港交易所平平安安，我十分感恩。
在即将过去的这一年里，香港交易所的同事们工作格外辛苦。在他们的共同努力下，沪港通这座大桥已经安全平稳运作一年了（是的，沪港通已经满一岁了，时间过得真快吧？），各项指标都很正常。目前，他们正在为大桥下一步的扩容和完善而忙碌，同时也已经为新的大桥开通做好了准备。
今年也是伦敦金属交易所商业化运作的第一年，也是伦敦金属结算所建成后正式投入运营的第一年，值得高兴的是，这两项大发展都已经初见成效，它们今年都为我们集团的经营业绩做出了不少的贡献。
当然，和往年的天气一样，市场总是风云多变。今年北边的市场天气尤其多变，先是春天来了一场大牛市，燥热无比，紧接着夏天来了一场大暴雨，气温骤降。幸好久经风雨的香港市场能够处惊不变、沉着应对，顺利经受住了这场暴风雨的考验。经过这场风雨，香港再次向人们展示了一个世界金融中心的成熟和稳健，作为香港金融界的一员，我内心深怀感激，也为香港感到自豪。
今年，我们还推出了好几种新产品。不久前，我们刚刚推出了34只新股票期货和第二批伦敦金属期货小型合约，明年我们还要推出更多新的衍生产品来丰富我们的产品线。这些新产品刚推出时交易量都不会很大，但是，就像筹办嘉年华会一样，要是我们的嘉年华会只有一、两个游乐项目可玩，肯定无法吸引很多顾客光临。只有提供一定规模丰富多彩的娱乐项目、表演和游戏，客人才会络绎不绝。我们近期推出的新产品只是我们的开场白，未来我们推出的产品会吸引更多新的市场参与者，尤其是内地庞大的投资者群体，到那时，希望我们的嘉年华会将是最大、最热闹、最受欢迎的场所！
跟您说说我的心愿吧！首先，我希望交易所的所有小伙伴们能够齐心协力，不断提升整个市场的质素。就像上周我们员工年度晚会的主题是超级英雄，小伙伴们纷纷扮上各种英雄造型粉墨登场，格外威武。可是，我们都知道，超人只存在于电影里，我们不能指望超人来除恶扬善，更不能指望他们来维护市场秩序，要维持市场的活力和秩序，还得靠监管机构、市场各界和交易所的小伙伴们全力以赴。今年，我们已经完成了市场波动调节机制及收市竞价交易时段的市场谘询，明年就要正式推出这两项机制了，希望能够在您的圣诞树下收获市场对这两项市场机制的大力支持。有了这两项机制，我们的市场就可以与国际市场更加接轨，也更加坚实稳固。对了，差点忘了告诉您，我们马上就要宣布我们未来三年的战略发展规划了，大家都对此十分期待。您要是方便的话，明年一月也可以听一听，好希望您能帮助我们实现这些宏图大计！
还有一件事也希望您能帮我们个「大忙」。上周我们和深圳交易所足球友谊赛0:1输了，队长拍着我的肩膀让我下半场时上场多进球，可惜我只有一次机会碰到了球，虽然友谊第一比赛第二，或许您能明年顺手让我们也进一两个球？ :)
此外，我还希望您能给我们交易所的每位同事都带来惊喜。一直以来，他们兢兢业业、辛勤工作，正因为他们的汗水和付出，香港交易所才能成为全球一大领先的交易所集团。他们今年工作特别辛苦，您得好好鼓励他们一下哦，圣诞夜时给他们多送些礼物吧！
最后，我想感谢每一位辛勤工作的同事和支持过香港交易所的朋友们。新年的钟声即将敲响，我衷心希望大家在新的一年里健康快乐、心想事成！
祝节日愉快！（完）
欲浏览全文，请点选：(here) (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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