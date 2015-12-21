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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 09:49 BJT

《汇市简讯》美元指数技术信号杂乱，暗示将盘整一段时间

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* 美元指数在亚洲时段陷于窄幅交投，上周五纽约市场收低0.55%

* 动能指标5日、10日和20日移动均值相互矛盾，20日波林格区间收窄

* 好坏不一的信号暗示将出现一段盘整时期

* 12月反弹走势的38.2%回档位98.47与纽约市场高位99.10分别为初步支撑位/阻力位

* 相关图表：reut.rs/1YqeGJw

(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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