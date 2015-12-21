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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 10:42 BJT

日本个股：美国KKR有意投资夏普--日本经济新闻

路透东京12月19日 - 据日本经济新闻周六报导，美国KKR & Co 名列有意投资日本夏普 的私募股权公司之列。报导未说明消息来源。

报导称，KKR已经提出重组夏普的计划；KKR还将采用官方背景的产业革新机构(INCJ)的做法。

产业革新机构正在就投资夏普一事进行深入谈判。产业革新机构考虑将夏普的面板部门与日本显示器(JDI) 合并，并对夏普范围更大的消费电子业务进行重组。

报导还称，日本显示器将提议收购夏普的面板部门，交易价值最高或达1,000亿日圆(8.2508亿美元)。(完)

(编译 孙国玉；审校 龚芳)

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