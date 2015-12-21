日本个股：美国KKR有意投资夏普--日本经济新闻

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京12月19日 - 据日本经济新闻周六报导，美国KKR & Co 名列有意投资日本夏普 的私募股权公司之列。报导未说明消息来源。
报导称，KKR已经提出重组夏普的计划；KKR还将采用官方背景的产业革新机构(INCJ)的做法。
产业革新机构正在就投资夏普一事进行深入谈判。产业革新机构考虑将夏普的面板部门与日本显示器(JDI) 合并，并对夏普范围更大的消费电子业务进行重组。
报导还称，日本显示器将提议收购夏普的面板部门，交易价值最高或达1,000亿日圆(8.2508亿美元)。(完)
(编译 孙国玉；审校 龚芳)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。