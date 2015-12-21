芝加哥期市：大豆价格自近两周高位回落，但巴西产量疑虑抑制跌势

3月小麦期约 下滑0.36%至每蒲式耳4.85美元；上周五收高0.57%，且盘中触及11月23日以来最高4.99美元。

阿根廷新政府解除汇率管制后披索大贬，该国农户的农作物销量低于预期，这对谷物和大豆市场构成潜在支撑。

巴西的干燥天气也令市场担忧。巴西第四大大豆出产州Goias的农业联盟周五表示，将2015/16年度大豆产量预估下调5.7%至980万吨。

美国农业部周五公布，民间出口商报告出售220,046吨大豆，目的地不明，这使得上周的确认销售总量达到每日764,046吨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 485.00 -1.75 -0.36% +0.21% 487.91 57

CBOT玉米 372.75 -1.75 -0.47% -0.40% 372.84 50

CBOT大豆 888.50 -3.75 -0.42% +1.31% 872.94 59

CBOT稻米 $11.05 -$0.04 -0.32% +0.82% $11.61 43

美国原油 $34.46 -$0.27 -0.78% -1.40% $39.65 24

汇率

欧元/美元 $1.088 $0.001 +0.13% +0.50%

美元/澳元 0.716 -0.001 -0.08% +0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳)