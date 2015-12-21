芝加哥期市：大豆价格自近两周高位回落，但巴西产量疑虑抑制跌势

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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3月小麦期约 下滑0.36%至每蒲式耳4.85美元；上周五收高0.57%，且盘中触及11月23日以来最高4.99美元。
阿根廷新政府解除汇率管制后披索大贬，该国农户的农作物销量低于预期，这对谷物和大豆市场构成潜在支撑。
巴西的干燥天气也令市场担忧。巴西第四大大豆出产州Goias的农业联盟周五表示，将2015/16年度大豆产量预估下调5.7%至980万吨。
美国农业部周五公布，民间出口商报告出售220,046吨大豆，目的地不明，这使得上周的确认销售总量达到每日764,046吨。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 485.00 -1.75 -0.36% +0.21% 487.91 57
CBOT玉米 372.75 -1.75 -0.47% -0.40% 372.84 50
CBOT大豆 888.50 -3.75 -0.42% +1.31% 872.94 59
CBOT稻米 $11.05 -$0.04 -0.32% +0.82% $11.61 43
美国原油 $34.46 -$0.27 -0.78% -1.40% $39.65 24
汇率
欧元/美元 $1.088 $0.001 +0.13% +0.50%
美元/澳元 0.716 -0.001 -0.08% +0.53%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王兴亚；审校 龚芳)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。