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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 10:08 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势沉闷，在121.00下方存在支撑

0153GMT：

* 美元/日圆从121.38跌至121.03

* 在跌至121.00之前有一些美元/日圆买单，目前暂时持稳

* 若美元跌破121.00日圆，可能触发少量停止单；一目均衡云区位于120.83-121.66，云区底部带来支撑

* 下一道支撑位是12月14日所及低点120.35

* 上档阻力似已暂时下移至121.50(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 许娜)

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