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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 10:22 BJT

金属期市：伦铜下跌，中国冶炼商考虑减产的消息不敌需求疑虑

全球经济状况可能会重蹈2015年的覆辙，即发达经济体的温和增长抵消其他地区的疲弱态势，但通胀依然很低，从而也使利率保持在低位。

中国国有媒体上周五报导，中央经济工作会议周五正在北京召开，制定2016年的经济和改革计划。

中国一家大型铜冶炼商的高管周六称，包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，截至12月15日当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和铜合约净空仓。

中国证券报网站报导，中国某行业协会副会长表示，中国铝消费量将在2020年见顶。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)

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