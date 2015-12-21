金属期市：伦铜下跌，中国冶炼商考虑减产的消息不敌需求疑虑

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
全球经济状况可能会重蹈2015年的覆辙，即发达经济体的温和增长抵消其他地区的疲弱态势，但通胀依然很低，从而也使利率保持在低位。
中国国有媒体上周五报导，中央经济工作会议周五正在北京召开，制定2016年的经济和改革计划。
中国一家大型铜冶炼商的高管周六称，包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，截至12月15日当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和铜合约净空仓。
中国证券报网站报导，中国某行业协会副会长表示，中国铝消费量将在2020年见顶。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王颖；审校 龚芳/戴素萍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。