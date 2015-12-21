更新版 1-中国社会：深圳山体滑坡失联人数上升至９１人,再次滑坡可能性较小

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(新增最新伤亡数据)
路透北京12月21日 - 新华社周一报导称，截至今日６时，深圳山体滑坡造成的失联人数已上升至９１人。令经初步核查，此次灾害共造成３３栋建筑物被掩埋或不同程度损坏，覆盖面积约３８万平方米。专家判断，再次发生滑坡可能性较小。
深圳市副市长刘庆生在上午举行的第三场新闻发布会上披露，目前现场有大型工程车１５１台，当日凌晨开始用挖掘机和人力配合挖掘。中石油对受损４００米西气东输管道进行排空，并在上午开始修临时管道。
周日(20日)11时40分许，广东深圳市光明新区凤凰社区恒泰裕工业园发生山体滑坡，附近西气东输管道发生爆炸，造成重大生命和财产损失。消防部队分２５个搜救小组对现场已进行了两轮全面搜救，目前正在进行进一步确认和搜救。（完） (发稿 张晓翀；; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。