台湾债市：指标五年券殖利率再创历史新低，央行降息效应持续发酵

路透台北12月21日 - 台湾指标五年公债104/13 周一早盘殖利率以0.62%再创五年券历史新低，10年104/12 殖利率亦下跌，因上周央行意外降息效应持续发酵，且美债殖利率走低。不过，交易员预期，随着本周欧美进入圣诞假期，料台债会呈现低量盘整。

他们表示，虽然目前央行重贴现率距离历史低位1.25%还有一小段距离，但本波殖利率以五年为首已创下新低，这多反应了台湾央行明年首季可能再降息的预期。

〞10年券在1.10%以上也许就有人要进来了，这周会偏向量缩，价格黏一点，〞一位大型商银交易员说。

他们指出，目前央行引导隔夜市场资金利率降至0.23%，预料短率也会同步走滑。若以10年期公债而言，殖利率由1.18%左右，也走低逾10基点至目前1.05%左右水位，且上周五公债交投见量，不排除有新的买盘进场，债市气氛目前仍然偏多。

台湾央行理监事会上周出乎市场预料，决议降息半码。分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会有所改变。 上周五在短率方面，央行则是调降四种天期的定存单各七基点。

本地时间10:28时，104/13期殖利率再跌1.1个基点至0.62%；104/12则跌1.95个基点，报1.0600%。台股加权指数 则跌0.2%。

交易员预估，今日104/12殖利率交投区间在1.05-1.07%；五年券104/13期在0.61-0.63%。

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