巴西矿业：淡水河谷称将就因溃坝事故冻结其部分资产的判决上诉

路透里约热内卢12月20日 - 巴西淡水河谷周日表示，将就冻结部分该公司与澳洲必和必拓旗下巴西资产的判决上诉，称该判决“不适当”。法院判决称，这两家矿业巨头应为上个月发生的一起溃坝事件负责。

淡水河谷 表示，尚未得到周五晚间作出的该判决的正式通知，但知道判决禁止该公司从事铁矿石的开采。该公司在声明中称，并未被禁止从事铁矿石提炼、运输或销售等其他业务活动。

周五的判决认定，淡水河谷-必和必拓 合资公司Samarco没有能力支付政府要求的200亿雷亚尔(50.3亿美元)赔偿金，因此两家公司必须分担这一金额。发生溃坝地点的矿山由Samarco经营。

必和必拓周六表示，尚未接到判决通知书。不过该事件对必和必拓的影响可能不像对淡水河谷的影响那样深远，因为必和必拓除Samarco外，并无其他巴西业务，而Samarco已经因为溃坝事故而暂停运营。