巴西矿业：淡水河谷称将就因溃坝事故冻结其部分资产的判决上诉

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透里约热内卢12月20日 - 巴西淡水河谷周日表示，将就冻结部分该公司与澳洲必和必拓旗下巴西资产的判决上诉，称该判决“不适当”。法院判决称，这两家矿业巨头应为上个月发生的一起溃坝事件负责。
淡水河谷 表示，尚未得到周五晚间作出的该判决的正式通知，但知道判决禁止该公司从事铁矿石的开采。该公司在声明中称，并未被禁止从事铁矿石提炼、运输或销售等其他业务活动。
周五的判决认定，淡水河谷-必和必拓 合资公司Samarco没有能力支付政府要求的200亿雷亚尔(50.3亿美元)赔偿金，因此两家公司必须分担这一金额。发生溃坝地点的矿山由Samarco经营。
必和必拓周六表示，尚未接到判决通知书。不过该事件对必和必拓的影响可能不像对淡水河谷的影响那样深远，因为必和必拓除Samarco外，并无其他巴西业务，而Samarco已经因为溃坝事故而暂停运营。
两家公司还必须制定全面的清理计划，并想办法阻止淤泥污染矿区水源。如果不能在限期内满足判决中提出的要求，二者将面临每天15万雷亚尔的罚款。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。