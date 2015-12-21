《中国国债发行日程表》--12月21日

以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 280 7年 *2.9770% 续发记账式国债 12/17-12/21 12/23 财政部 *100 三个月 *2.3390% 贴现国债 *12/21 *12/23 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/25 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次