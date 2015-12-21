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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 10:58 BJT

《中国地方债发行日程表》--12月21日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *贵州省       6         3年       周三招标   一般地方债  12/24-12/28
               9         5年
               9         7年
               6        10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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