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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 10:51 BJT

《汇市简讯》美元/马币走坚，石油收入下滑疑虑令马币承压

0243GMT：

* 美元/马币(林吉特)开盘报4.29-4.31，此后走坚

* 对马来西亚未来石油收入恐进一步下降的担忧令马币承压

* 股市遭遇卖压与增长疑虑进一步压制马币

* 美元/马币最新报4.3000-50(完)

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