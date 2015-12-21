《路透晚报》--12月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年推进供给侧结构改革，并减税以降低企业负担--消息

一位不愿具名的消息人士周一表示，中国明年将在适度扩大总需求的同时，推进供给侧结构改革，并减税以降低企业负担。

--中国经济：明年仍面临较大下行压力，投资增长可能降至9%左右--报载

中国经济日报周一报导称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，投资增速下滑之外，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。

--中国社会：深圳山体滑坡失联人数上升至９１人,再次滑坡可能性较小

新华社周一报导称，截至今日６时，深圳山体滑坡造成的失联人数已上升至９１人。令经初步核查，此次灾害共造成３３栋建筑物被掩埋或不同程度损坏，覆盖面积约３８万平方米。专家判断，再次发生滑坡可能性较小。

【金融】

--中国金融：债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大--央行副行长

中国央行副行长潘功胜表示，尽管中国债券市场发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，中国债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大；同时债市发展也面临一系列问题和挑战，包括经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化等。

--全球金融：中投首席投资官称，考虑向德国投资--德国商报

中国主权财富基金中国投资有限责任公司首席投资官李克平接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，中投正考虑向德国投资。

--香港金融：加息反应虽难测，惟香港有能力应付资金大进大出--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，从过去三次美国主要加息周期开展前后，香港经济和金融市场对加息的反应是相当难测，因利率只是影响环球经济的其中一个因素；香港作为外向型的经济体，容易受到外围情况影响，但现时香港的经济基调良好，金融体系成熟稳健，絶对有能力应付资金大进大出。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》买盘热情不减现券收益率再普降，年末宽松预期续发酵 中国银行间市场周一现券收益率普降，短期品种领跌；国债期货亦同步走升。交易人士表示，机构买盘热情一路高涨，现券各期限品种收益率继续不同程度走低，其中短券下行10个基点左右，长债跌幅稍逊，但也在7-8个基点附近，而10年国债收益率跌破2.90%阻力位。

--中国货币市场：大行资金供给有改善七天回购利率下行，MLF现身助增信心

上周五中国央行进行千亿元中期借贷便利(MLF)后，银行间市场周一大行出资状况出现改善，七天期回购加权利率一度跌近10个基点(bp)，但随后跌幅收窄过半，隔夜品种利率亦因滚动操作需求不减而小涨。

【外汇】

--中国汇市：人民币略收升成交则明显萎缩，年底市场趋保守下行空间有限

人民币兑美元即期周一略收升，中间价亦结束十连跌。交易员称，人民 币十连跌已现较大幅度贬值，中间价上涨助力市场自觉守稳，汇价波动收窄加上年底临近部分交易员休假，今 日汇市成交萎缩超三成，料年底人民币贬值空间较为有限，6.5元关口仍存较强支撑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨1.8%至近一个月新高，受蓝筹股整体走强带动

中国股市沪综指周一收涨1.8%至近一个月新高，蓝筹股整体走强。分析师指出，此前影响市场的各种不确定性因素正在消除，场内对中央经济工作会议抱积极预期，市场风险偏好逐步提升，信心逐渐回暖。但目前股指反弹已接近前期压力位附近，若无大规模增量资金入场,股指仍以震荡走势为主。

--中港个股：万科称筹划重大资产重组，预计不超过30日内披露方案

陷入收购战的中国大型房地产企业--万科周一公告称，公司正在筹划重大资产重组，预计在不超过30个自然日的时间内披露重组方案，即明年1月18日前披露相关信息。

--中国个股：中信国安拟投入至多4亿美元参与奇虎360私有化

继电广传媒之后，又有一家A股公司计划参与奇虎360的私有化计划。中信国安信息产业股份有限公司周一公告称，拟通过控股子公司西藏国安睿博投资管理公司发起的有限合伙基金参与奇虎的私有化计划，投资金额不超过4亿美元。

--中港个股：安邦保险两周内再度举牌金风科技，持股增至10%

在12月8日公告首次举牌后，中国大型保险公司安邦保险集团近日再次举牌风电设备制造商--金风科技。截止上周五，安邦保险集团及其旗下公司共持有金风科技10%股份，较上次举牌时增加了5%股份。

--中国企业：宝钢集团挂牌转让上海克虏伯40%股权，价格19.27亿元

中国宝钢集团日前在上海联合产权交易所挂牌转让所持上海克虏伯不锈钢有限公司40%股权，挂牌价格为19.27亿元人民币。若转让完成，宝钢集团将沽清所持后者股份。

--中港个股：交行十三五将建一批利润1亿美元左右的海外行--董事长

按资产计中国第五大银行--交通银行董事长牛锡明表示，“十三五”（2016-2020年）期间，交行将积极打造条块纵横、覆盖全球的业务布局，建设一批资产百亿美元、利润1亿美元左右的海外大行，服务中资企业“走出去”。

--中港个股：复星医药旗下亚能生物拟在香港主板发行H股并上市