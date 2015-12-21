台湾货币市场：大型银行恢复拆出隔拆利率持稳，惟整体资金需求仍旺

* 隔拆利率大致持稳，大型银行恢复拆出

* 大金主虽恢复拆出，短票利率居高不下

* RP利率反应央行降息，进一步微幅下滑

记者 罗两莎

路透台北12月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天因大型银行恢复拆出，市场紧张气氛稍缓解，隔拆款利率变化不大，守稳在0.23%左右；惟整体资金需求相当旺盛，一周拆款利率维持原水准。

他们表示，上周一度暂停拆出的大型银行，今天开始在市场上〞放钱〞，让各金融机构资调人员稍稍松了一口气，但一周拆款利率仍维持在0.36-0.37%间。

〞我们今天开始拆出了，但只做一周的拆款，不做跨月。〞一位大型银行资调人员说。

他们指出，目前市场资金依旧不甚充裕，今天拆款大都是到期续做，但陆续有银行开始做跨月拆借，利率则0.43%左右。

本地时间11:43 上日收盘 台币兑美元 32.849 33.117 台湾加权指数 8,268.37 8,257.32 隔夜银行间拆款加权平均 0.267% 0.239% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.230-0.280% 0.210-0.300%

--一周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.230-0.400%

**短票利率居高不下**

在短票市场方面，交易员指出，虽然市场大型资金供应者今天恢复供应资金，惟仅提供月内资金，致短票利率居高不下，普遍维持在0.40%以上，介于0.40-0.42%区间。

他们表示，随着某大型银行恢复拆款，让大家稍稍松了一口气，但银行买票利率开价还是很高，料要到明年1月利率才有机会回落。

〞现在利率怎么会下来？这次大家逮到机会，利率是不可能松手的。〞一位票券商交易员说。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率居高不下，月内主要成交在0.37%，同上日；跨月与上日水准大致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41%。而60天期、90天期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上日亦同。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.406%，上日则在0.404%；上日区间为0.370-0.50%，前日区间则在0.37-0.45%；上日成交量96.34亿台币，前日96.80亿台币。

今日央行定存单到期金额571.5亿台币，发行金额稍晚央行公布。

本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，余日分别为：周二493亿、周三4,609.5亿、周四1,270.2亿及周五297亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为676亿台币，累积至周日超额准备为4,574亿台币、加计前期1%的超额准备达5,414亿台币。

**RP利率微幅下滑**

债券附买回市场方面，证券商交易员指出，今天投信及寿险公司自RP市场抽走资金，整体资金略减，RP利率则微幅下滑。

〞年底了，资金没有那么浮滥了，利率反应央行降息，今天有下来一些些。〞一位大型证券商交易员说。

在票券公司方面，交易员表示，因今天资金有进有出，但整体而言尚属平稳，利率则维持不变。

今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，上日在0.36-0.39%；10天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，上日亦在0.45-0.47%。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。