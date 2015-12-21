中国金融：债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大--央行副行长

路透北京/上海12月21日 - 中国央行副行长潘功胜表示，尽管中国债券市场发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，中国债市及信贷资产证券化未来发展空间巨大；同时债市发展也面临一系列问题和挑战，包括经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化等。

他周末在2015中国债券论坛上指出，近年来中国债券市场取得长足发展，从债券市场规模角度看，截至2015年11月末，债券市场余额达到46.4万亿元人民币，位居全球第三。其中，公司信用类债券余额达13.9万亿元，居全球第二位。

而从债券市场格局的角度看，目前，中国债券市场已形成以银行间场外市场为主，交易所市场为辅，分工互补的债券市场体系，并具有了多元化的投资者结构，多样性的债券产品，以及较为完善的市场基础设施。

他谈到，目前债券市场已成为央行货币政策操作的主要平台，活跃的债券回购交易是货币政策传导的重要渠道；同时，债券市场的发展也与利率市场化、人民币国际化等重大金融改革开放举措相互呼应、相互促进。

潘功胜并表示，发展直接融资，打造一个富有深度和广度的金融市场体系是十三五时期金融改革发展的重要内容，同时也应看到，尽管中国债市发展很快，但与美国等发达市场相比还有较大差距，如2014年中国债券余额与GDP之比为57%，而美国约为220%，日本大概是260%，中国债市总规模大体是美国债券市场规模的1/7，是日本债券市场规模的2/3。

再以债券市场中的重要品种--信贷资产证券化为例，截至今年11月底，中国的人民币贷款93万亿元，信贷资产证券化余额约4,600亿元，仅相当于贷款余额不到0.5%，占整个债券市场余额也不到1%。而截至2015年6月底，美国的资产证券化余额是10万亿美元，占债券市场余额近26%。

**债市发展面临的问题和挑战**

潘功胜并谈到，与此同时，中国债券市场发展也面临一系列问题和挑战：经济下行背景下，微观主体的信用风险会逐步显性化；隐性担保、刚性兑付导致的价格扭曲现象仍然存在；监管的有效协调不够，影响对市场整体风险的判断和把控；金融市场对外开放不断加快，但金融市场基础设施需要加强统筹协调和统一有效监管。

他认为，应对这些机遇与挑战，需要以问题为导向，针对潜在的问题和制度障碍，注重顶层设计与统筹安排，进一步推动债券市场发展改革。

一是保持债券市场体系总体格局稳定，继续以合格机构投资者和场外市场为主发展债券市场。健全债券市场合格投资者制度，以投资者适当性制度为基础，加强债券市场制度创新和产品创新，提高债券市场的覆盖面和包容性；优化完善财税支持等相关配套政策，吸引和推动长期资金入市；改进债券市场运行机制，提高市场流动性，降低社会融资成本。

二是强化风险防控，健全市场约束和风险分担机制，促进债券市场更加高效、公平、规范。有序打破刚性兑付，消除信用市场定价扭曲。健全规范化、法制化的信用风险处置机制，做好信用风险事件处置工作，维护投资人合法权益。完善宏观审慎管理框架，对债券市场杠杆操作进行监测和统一管理。

规范信用评级，加强信息披露制度建设，强化发行人及相关中介机构在存续期内的持续信息披露及风险监测职责，进一步提高市场透明度。

三是进一步加强监管协调，推进债券发行制度市场化改革和法制建设。推广和完善债券发行自律管理注册制，发挥监管协调机制作用，进一步降低并消除行政管制，统筹协调债券发行管理规则和制度安排，同时推动相关法律修订，形成集中统一、监管有效的债券市场执法机制。

四是积极稳妥推进债券市场对外开放。完善境外机构境内发行人民币债券有关制度，进一步提高发行管理的透明度。在宏观审慎管理框架下，推动境内机构到境外发债更加便利化。根据资本项目可兑换的进程，进一步扩大境外机构投资者范围，引入更多中长期投资者。

明确与完善涉及对外开放的会计、审计、税收等制度安排。完善对外开放中债券市场基础设施的整体布局，做好境内外市场体系和制度的衔接，提升跨境投资的便利化水平。