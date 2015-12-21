日本股市：日经指数早盘下跌，因日央行行动未达市场预期且日圆走强

“我认为今年日经指数不会跌破18,565点，但是随着过去三年的繁荣不复存在，面对社会政治动荡、恐怖活动、大宗商品价格波动以及央行干预等宏观经济环境，很多投资者必将谨慎行事。”

日本央行上周五维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围 。一些投资者认为此举可能延迟对股市带来支撑的量化宽松(QE)计划扩张。

令市场人气进一步受到打压的是，美国原油期货价格走低，逼近上周所及的2015年低点，因钻探活动反弹、美元走强以及库存上升等因素给价格带来压力。

日圆兑美元延续涨势令主要出口商股票承压。Panasonic 跌3.7%，普利司通 跌1.4%，丰田汽车 跌2.3%。

东芝 股价挫跌10.4%，创三年多最低水平，周末有媒体报导称， 料预测受重组成本影响，公司在3月止的会计年度将录得创纪录的逾5,000亿日圆(41.3亿美元)的净亏损。

夏普 逆势上涨1.7%，据日本经济新闻上周六报导，美国KKR & Co 名列有意投资夏普的私募股权公司之列。

东证股价指数 跌1.5%至1,514.62点，33个分项指数全部下跌。