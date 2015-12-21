日本股市：日经指数早盘下跌，因日央行行动未达市场预期且日圆走强

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“我认为今年日经指数不会跌破18,565点，但是随着过去三年的繁荣不复存在，面对社会政治动荡、恐怖活动、大宗商品价格波动以及央行干预等宏观经济环境，很多投资者必将谨慎行事。”
日本央行上周五维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围 。一些投资者认为此举可能延迟对股市带来支撑的量化宽松(QE)计划扩张。
令市场人气进一步受到打压的是，美国原油期货价格走低，逼近上周所及的2015年低点，因钻探活动反弹、美元走强以及库存上升等因素给价格带来压力。
日圆兑美元延续涨势令主要出口商股票承压。Panasonic 跌3.7%，普利司通 跌1.4%，丰田汽车 跌2.3%。
东芝 股价挫跌10.4%，创三年多最低水平，周末有媒体报导称， 料预测受重组成本影响，公司在3月止的会计年度将录得创纪录的逾5,000亿日圆(41.3亿美元)的净亏损。
夏普 逆势上涨1.7%，据日本经济新闻上周六报导，美国KKR & Co 名列有意投资夏普的私募股权公司之列。
东证股价指数 跌1.5%至1,514.62点，33个分项指数全部下跌。
JPX-日经400指数 跌1.4%至13,637.41点。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。