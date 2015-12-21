《分析师观点》台湾11月外销订单较去年同期连八跌，12月估衰退一成

路透台北12月21日 - 台湾经济部周一公布，11月外销订单金额较上年同期跌6.3%，劣于市场预估的下跌5.68%，为连八个月衰退。经济部也预估，12月外销订单年变动率料跌一成以上。

分析师预估，由于中国大陆经济持续下行，预料明年上半年接单可能还是衰退。估计全年外销订单若在中国经济下半年转佳后，有机会较今年小幅正成长。

经济部处长林丽贞说，初步估计12月的外销订单金额在390-400亿美元间，与去年同期比较减幅达一成。

经济部表示，11月各主要货品接单均呈负成长；中国大陆的接单金额持续低档，已成为第三大的接单地区。

2015年11月 2015年10月

外销订单 -6.30 -5.30

路透调查 -5.68 --

订单区域

中国大陆(含港) -4.9 -10.6

美国 +0.1 +5.6

欧洲 -7.4 -2.1

日本 -28.9 -24.4

**市场评论**

凯基投顾分析师蔡耀德说：

中国内需不佳，估计要到明年第三季才能转正成长，这也令台湾明年上半年的出口和接单面临较大的压力。值得注意的是，欧洲内需的复苏有些苗头，可以注意。

目前看来半导体业库存有去化迹象，估计明年首季可较第四季持平，不过若由年变动率来看，明年上半年恐怕还是衰退，因今年上半年半导体产业的基期较高。我们估计，明年外销订单金额仅较今年微幅成长0.3%。

台新投顾分析师王凯民：

苹果的新订单在上个月昙花一现，这个月转为平平，没有新机效应。而且我们预估订单从12月到明年2月也都不好，这主要还是中国情况未明显转佳，估计台湾明年上半年接单还是衰退。中国明年下半年开始有望回温，帮助台湾的全年接单金额有机会转为正成长。

目前我们预估，台湾央行明年第一季将先暂停降息，因先前已降息二次，需要停一下来看降息效果如何，此外明年的通膨也较今年走高。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收高3.2，报33.085。

--台湾加权股价指数 收涨0.30%，至8,282.17点。

--指标10年期公债104/12期 殖利率收跌2.96基点至1.0499%。

**相关连结**

-参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾官方此前再下修今年经济成长率仅1.06%，创下六年的低位；监于疲弱的经济成长表现，台湾央行12月也连续二季度降息，冀以刺激经济。