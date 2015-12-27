《全球主要央行会议预告》--2016年1月-2016年12月

中国汇市：人民币早盘小升中国数据影响有限，市场静待特朗普宣誓就职
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
以下为全球主要央行在2016年1月至2016年12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2016年
1月26日至1月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
1月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)。
3月15日至3月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
4月26日至4月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
4月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
6月14日至6月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月26日至7月27日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月27日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月20日至9月21日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月21日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
11月1日至11月2日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月2日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月13日至12月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2016年
1月13日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
1月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
2月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
2月17日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月10日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月17日－全行委员会会议。
4月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月 4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月 2日－管理委员会在维也纳举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月22日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月23日－全行委员会会议。
7月 6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月21日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月 3日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月21日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月22日－全行委员会会议。
10月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月20日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月 2日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月16日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月 8日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月14日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月15日－全行委员会会议。
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英国央行
2016年
1月14日 - 宣布利率决议。
2月 4日 - 宣布利率决议。
3月17日 - 宣布利率决议。
4月14日 - 宣布利率决议。
5月12日 - 宣布利率决议。
6月16日 - 宣布利率决议。
7月14日 - 宣布利率决议。
8月 4日 - 宣布利率决议。
9月15日 - 宣布利率决议。
10月13日 - 宣布利率决议。
11月 3日 - 宣布利率决议。
12月15日 - 宣布利率决议。
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日本央行
2016年
1月28日 - 日本央行货币政策会议(至1月29日)。
3月14日 - 日本央行货币政策会议(至3月15日)。
4月27日 - 日本央行货币政策会议(至4月28日)。
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月28日 - 日本央行货币政策会议(至7月29日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月31日 - 日本央行货币政策会议(至11月1日)。
12月19日 - 日本央行货币政策会议(至12月20日)。
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韩国央行
2016年
1月14日 - 货币政策会议。
2月16日 - 货币政策会议。
3月10日 - 货币政策会议。
4月19日 - 货币政策会议。
5月13日 - 货币政策会议。
6月9日 - 货币政策会议。
7月14日 - 货币政策会议。
8月11日 - 货币政策会议。
9月9日 - 货币政策会议。
10月13日 - 货币政策会议。
11月11日 - 货币政策会议。
12月15日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2016年
1月20日－公布指标利率决定和货币政策报告。
3月 9日－公布指标利率决定。
4月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
5月25日－公布指标利率决定。
7月13日－公布指标利率决定和货币政策报告。
9月 7日－公布指标利率决定。
10月19日－公布指标利率决定和货币政策报告。
12月 7日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
2016年
3月17日 - 货币政策评估。
6月16日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月15日 - 货币政策评估。
12月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2016年
2月2日－召开利率会议。
3月1日－召开利率会议。
4月5日－召开利率会议。
5月3日－召开利率会议。
6月7日－召开利率会议。
7月5日－召开利率会议。
8月2日－召开利率会议。
9月6日－召开利率会议。
10月4日－召开利率会议。
11月1日－召开利率会议。
12月6日－召开利率会议。
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新西兰央行
2016年
1月28日－公布指标利率。
3月10日－公布货币政策声明和指标利率。
4月28日－公布指标利率。
6月 9日－公布货币政策声明和指标利率。
8月11日－公布货币政策声明和指标利率。
9月22日－公布指标利率。
11月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2016年
2月10日－召开货币政策会议(至2月11日)。
2月11日－公布利率决定和货币政策报告。
4月20日－召开货币政策会议(至4月21日)。
4月21日－公布利率决定和货币政策报告。
7月 4日－召开货币政策会议(至7月5日)。
7月 5日－公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2016年
3月10日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
5月12日－宣布利率决定。
6月23日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月22日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月27日－宣布利率决定。
12月15日－宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王兴亚；审校 杜明霞)
路透上海1月20日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，中间价则跌逾120点。交易员指出，春节临近市场流动性略显不足，双边报价较之前明显拉大，客盘需求也容易扰动市场，而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
0344GMT * 美联储主席叶伦的讲话推动澳元摆脱0.7550/0.7565区间，升至盘中高点0.7589 * 中国第四季GDP增幅略高于预期，提振澳元 * 随后在0.7580附近盘整，交易商等待特朗普就职演说 * 如果他发表关于美中贸易关系的极端言辞，可能让市场不安 * 如果其讲话缺乏财政政策细节，也会影响市场 * 走势可能比较波动，周四低点0.7493和11月高点0.7630为后市方向参照 (完) (编译 张涛；审校 白云)