《中国金融债发行日程表》--12月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 进出口行 60 5 *3.1337% 固息增发债 12/17-12/21 60 10 *3.4459% 固息增发债 (2015年第16期和14期增发债) *建设银行 240 10 -- 二级资本债 12/18-12/21 (第五年末附发行人赎回权) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次