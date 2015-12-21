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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 11:43 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 进出口行      60              5        *3.1337%      固息增发债   12/17-12/21
               60             10        *3.4459%      固息增发债
                     (2015年第16期和14期增发债)     
*建设银行     240             10           --         二级资本债   12/18-12/21
   (第五年末附发行人赎回权)
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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