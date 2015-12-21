中国汇市：人民币早盘持稳走升，年底市场趋保守下行空间有限

* 人民币早盘持稳走升

* 中间价结束十连跌

* 年底市场趋保守

* 料年内下行空间有限

路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周一早盘持稳走升，中间价结束十连跌，离岸人民币亦小幅上涨。交易员称，人民币十连跌已经实现较大贬值幅度，在中间价的指引下市场自觉守稳，料年底人民币贬值空间有限，或将总体持稳小幅震荡。

他们指出，临近年底市场比较清淡，虽客盘购汇较多但自营盘趋于保守，交投情绪相对静淡。6.5的关口年内较难突破，若无大事件发生年内市场难有大波动。

“十连跌的时间比较长了，贬值到现在幅度也比较大，美联储加息之后大家也觉得要贬值差不多就到这了，...年底市场估计会比较稳定，应该有很多盘开始平盘了。“一股份行交易员称。

“明年看经济形势不太乐观，人民币应该还会再贬2%-3%， 具体还得看明年经济形势，坏也不可能再坏，好可能还需要一段时间。”他并称。

中国经济日报援引发改委经济研究所课题组报告称，2016年中国经济仍面临较大的下行压力，经济增长速度有可能进一步回落。投资增长可能降至9%左右，消费可能进入个位数增长，出口略高于今年。

中国人民银行周六称，对美国国会12月18日通过国际货币基金组织(IMF)2010年份额和治理改革方案表示欢迎，这标志着2010年改革方案在拖延多年后即将正式生效。中国份额占比将从3.996%升至6.394%，排名从第六位跃居第三位。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.4803元，上日收报6.4815元。今日人民币兑美元中间价 报6.4753元，上日中间价为6.4814元。人民币兑美元即期成交额 为91.48亿美元，上日半日为142.76亿美元。

全球汇市方面，美元周一亚洲时段持稳，假期的平静交投取代了上周由美国和日本货币政策行动引发的大幅市场波动。市场交投可能受抑，因为许多市场参与者已经离市准备迎接本周稍晚的圣诞节假期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.759元,上日尾盘为6.777元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5513/6.552元, 上一交易日尾盘报6.5533元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4805。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。