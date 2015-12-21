企业并购：GE拟将部分现代资本股权售予现代汽车和起亚汽车--韩联社

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔12月21日 - 韩国联合通讯社旗下财经新闻部门Yonhap Infomax周一报导，通用电气 计划周二签署一份售股协议，将把在韩国汽车金融公司--现代资本的23%股权售予该公司的主要股东现代汽车 和起亚汽车 ，作价约8,000亿韩元(6.79亿美元)。
这篇未说明消息来源的报导称，现代汽车和起亚汽车计划分别从通用电气手中购得3%和20%的股权。
通用电气的旗下公司目前持有现代资本43.3%的股权，现代汽车则拥有现代资本56.5%的控股权，起亚汽车目前未持有该公司股权。
现代汽车和起亚汽车的发言人对路透表示，现代汽车是在考虑收购现代资本的股权，但还未作出决定。(完)
(编译 高琦 审校 徐文焰)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。