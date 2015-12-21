中国债市动态：做多情绪高涨现券收益率续走低，资金宽松提供支撑

路透北京12月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率延续跌势，国债期货亦同步上涨。交易员称，明年经济料仍弱势不改激发机构年底债券配置热情，而流动性宽松亦提供资金支持，国债和金融债长端下行幅度在7个基点(bp)左右。

他们并称，明年一季度债市料供给相对较少，在“资产荒”背景下债券吸引力看好，短期内收益率料仍有下行空间。

“10年国债和金融债下了差不多6-7个bp吧，明年一季度普遍还是看好的嘛，供给来说一季度也比较少，所以年底这会可能是有一个配置（操作），”北京一券商交易员说，“虽然做多动力在交易盘，但配置盘也肯定有需求。”

10年期国债150023最新报价 在2.90%/2.88%，上日尾盘为2.9450%/2.92%；10年期国开债150210券最新报价 在3.29%/3.22%，上日尾盘为3.33%/3.30%。

华南一券商交易员亦称，目前市场整体宽松预期和做多情绪高涨，“现在也没太多消息，大家还是就一致看多吧。”

他并称，预计明年至少上半年经济不会太好，再加上资金面的宽松，从而支撑市场情绪。

中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率持平于10月的3.25%。这也印证了路透稍早的消息。