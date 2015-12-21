中国债市动态：做多情绪高涨现券收益率续走低，资金宽松提供支撑

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率延续跌势，国债期货亦同步上涨。交易员称，明年经济料仍弱势不改激发机构年底债券配置热情，而流动性宽松亦提供资金支持，国债和金融债长端下行幅度在7个基点(bp)左右。
他们并称，明年一季度债市料供给相对较少，在“资产荒”背景下债券吸引力看好，短期内收益率料仍有下行空间。
“10年国债和金融债下了差不多6-7个bp吧，明年一季度普遍还是看好的嘛，供给来说一季度也比较少，所以年底这会可能是有一个配置（操作），”北京一券商交易员说，“虽然做多动力在交易盘，但配置盘也肯定有需求。”
10年期国债150023最新报价 在2.90%/2.88%，上日尾盘为2.9450%/2.92%；10年期国开债150210券最新报价 在3.29%/3.22%，上日尾盘为3.33%/3.30%。
华南一券商交易员亦称，目前市场整体宽松预期和做多情绪高涨，“现在也没太多消息，大家还是就一致看多吧。”
他并称，预计明年至少上半年经济不会太好，再加上资金面的宽松，从而支撑市场情绪。
中国央行周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，当日对13家金融机构开展中期借贷便利操作共1,000亿元人民币，期限六个月，利率持平于10月的3.25%。这也印证了路透稍早的消息。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.790元，较上日结算价涨0.19%；10年期国债主力合约T1603 收报99.785元，较上日结算价涨0.24%。（完） (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。