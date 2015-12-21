台湾股市：小幅收升，受美国升息后不确定因素消除提振

路透台北12月21日 - 台湾股市周一收盘小升。分析师表示，美国联邦储备理事会(FED)上周升息后不确定因素消除，且台股估值低，面板、LED和太阳能等产业并购题材发酵，令台股开低收高。

台湾加权股价指数 收涨0.30%，至8,282.17点；今日成交初值 为770.13亿台币，上交易日修正后为845.13亿。

凯基投顾分析师张明祥认为，台股走出跌深反弹格局，除了市场原先担忧FED升息的不确定性因素消除之外，近期传出中国业者和欧美的私募基金有意来台找寻并购标的，带动个别的类股和整体气氛好转。

〞今年底剩下八-九个交易日就要封关了，我们看行情震荡向上，〞他说。

他表示，根据统计过往美联储的第一次升息前半个月，台股若是涨升，则美宣布升息后半个月台股多半下跌；反之亦然。这次台股在FED升息前是下跌的，可见市场对此变数已充分反应，因此估计到年底之前，台股应会持续反弹，上档区间看8,500-8,600点。

至于基本面，近期市场忧虑人民币走跌也是不利因素。不过预期短期内中国政府会有刺激政策出炉，使人民币走稳。此外部分迹象显示，中国的半导体业也有补库存，以因应农历春节销售旺季来临，基本面可能有所好转。

分析师估计，台股明日区间看8,223-8,339点。