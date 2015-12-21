台湾股市：小幅收升，受美国升息后不确定因素消除提振

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透台北12月21日 - 台湾股市周一收盘小升。分析师表示，美国联邦储备理事会(FED)上周升息后不确定因素消除，且台股估值低，面板、LED和太阳能等产业并购题材发酵，令台股开低收高。
台湾加权股价指数 收涨0.30%，至8,282.17点；今日成交初值 为770.13亿台币，上交易日修正后为845.13亿。
凯基投顾分析师张明祥认为，台股走出跌深反弹格局，除了市场原先担忧FED升息的不确定性因素消除之外，近期传出中国业者和欧美的私募基金有意来台找寻并购标的，带动个别的类股和整体气氛好转。
〞今年底剩下八-九个交易日就要封关了，我们看行情震荡向上，〞他说。
他表示，根据统计过往美联储的第一次升息前半个月，台股若是涨升，则美宣布升息后半个月台股多半下跌；反之亦然。这次台股在FED升息前是下跌的，可见市场对此变数已充分反应，因此估计到年底之前，台股应会持续反弹，上档区间看8,500-8,600点。
至于基本面，近期市场忧虑人民币走跌也是不利因素。不过预期短期内中国政府会有刺激政策出炉，使人民币走稳。此外部分迹象显示，中国的半导体业也有补库存，以因应农历春节销售旺季来临，基本面可能有所好转。
分析师估计，台股明日区间看8,223-8,339点。
本地时间14:04，亚洲主要股市除日本外多为涨升，MSCI亚太明晟指数 涨0.32%。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。