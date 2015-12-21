日本债市：公债价格守在高位，因股市下跌

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
20年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.990%，为1月以来最低水准。30年期公债收益率 下跌1.5个基点至1.260%，为3月以来最低。
日本央行周五维持以每年80万亿日圆(6,601.7亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，但称将从明年起把所购买公债的平均剩余期限从目前的约7-10年延长至7-12年左右。
日经指数 午后盘中跌1.1%。
日本央行周一稍早根据其大规模资产购买计划，提出购买总额1.08万亿(兆)日圆的公债，其中包括3,500亿日圆剩余期限为1-3年的公债、3,500亿日圆剩余期限为3-5年公债、2,400亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,400亿日圆剩余期限超过25年的公债。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.050%
五年期公债 0.035% +0.0 0.035%
10年期公债 0.265% +0.0 0.265%
20年期公债 0.990% -0.5 0.995%
30年期公债 1.260% -1.5 1.275%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.99 -0.07 149.06
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 许娜/李爽)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。