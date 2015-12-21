日本债市：公债价格守在高位，因股市下跌

20年期公债收益率 下跌0.5个基点至0.990%，为1月以来最低水准。30年期公债收益率 下跌1.5个基点至1.260%，为3月以来最低。

日本央行周五维持以每年80万亿日圆(6,601.7亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，但称将从明年起把所购买公债的平均剩余期限从目前的约7-10年延长至7-12年左右。

日经指数 午后盘中跌1.1%。

日本央行周一稍早根据其大规模资产购买计划，提出购买总额1.08万亿(兆)日圆的公债，其中包括3,500亿日圆剩余期限为1-3年的公债、3,500亿日圆剩余期限为3-5年公债、2,400亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,400亿日圆剩余期限超过25年的公债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.050%

五年期公债 0.035% +0.0 0.035%

10年期公债 0.265% +0.0 0.265%

20年期公债 0.990% -0.5 0.995%

30年期公债 1.260% -1.5 1.275%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.99 -0.07 149.06

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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