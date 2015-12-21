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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 12:38 BJT

《全球汇市》美元小幅走低，央行方面的不确定性仍令市场踌躇

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0868 1.0865 0.03 -10.16 1.2097

美元/日圆 121.27 121.20 0.06 1.52 119.68

欧元/日圆 131.80 131.66 0.11 -9.24 144.78

美元/瑞郎 0.9912 0.9925 -0.13 -0.29 0.9941

英镑/美元 1.4915 1.4892 0.15 -4.23 1.5573

美元/加元 1.3930 1.3953 -0.16 19.90 1.1618

澳元/美元 0.7156 0.7169 -0.18 -12.39 0.8168

新西兰元/美元 0.6745 0.6724 0.31 -13.49 0.7797

澳元/日圆 86.780 86.910 -0.15 -11.20 97.750

新西兰元/日圆 81.800 81.520 0.34 -12.51 93.310

英镑/日圆 180.87 180.53 0.19 -2.67 186.38

澳元/新西兰元 1.0605 1.0625 -0.19 1.30 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 郑茵/孙国玉/高琦/刘秀红；审校 王丽鑫/张荻/徐文焰/孙茉莉/许娜)

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