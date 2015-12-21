香港个股：华人置业建议派发每股2港元特别股息，涉资38.2亿港元

路透香港12月21日 - 香港地产投资公司--华人置业 上月中称以125亿港元出售香港一幢甲级商厦予恒大地产 ，公司周一宣布，建议向股东派发每股2港元的有条件特别中期股息，涉资近38.2亿港元。

以华置大股东刘銮雄持股约14.3亿股计（占已发行股本74.99%），其将可收取股息达28.6亿港元。

华置的声明称，若出售交易在明年1月18日或之前进行，则有条件之特别股息将于1月20日或前后支付予1月6日名列股东名册的股东。

中国大型房地产商--恒大地产上月宣布，将以125亿港元向华置香港湾仔告士打道的＂美国万通大厦＂，其为一幢甲级商厦，总楼面面积约3.2万平方米，另有地下车位55个，主要租户为大型国际汽车公司、保险公司、跨国企业等。华置的总部亦设于该大厦。 （完）

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