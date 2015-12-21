香港个股：华人置业建议派发每股2港元特别股息，涉资38.2亿港元

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 香港地产投资公司--华人置业 上月中称以125亿港元出售香港一幢甲级商厦予恒大地产 ，公司周一宣布，建议向股东派发每股2港元的有条件特别中期股息，涉资近38.2亿港元。
以华置大股东刘銮雄持股约14.3亿股计（占已发行股本74.99%），其将可收取股息达28.6亿港元。
华置的声明称，若出售交易在明年1月18日或之前进行，则有条件之特别股息将于1月20日或前后支付予1月6日名列股东名册的股东。
中国大型房地产商--恒大地产上月宣布，将以125亿港元向华置香港湾仔告士打道的＂美国万通大厦＂，其为一幢甲级商厦，总楼面面积约3.2万平方米，另有地下车位55个，主要租户为大型国际汽车公司、保险公司、跨国企业等。华置的总部亦设于该大厦。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。