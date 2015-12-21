香港个股：中国电力新能源停牌，因最终母公司国电投资重大项目提议

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 中国电力新能源 周一称，其股份暂停买卖，因最终母公司国家电力投资集团将有一项涉及该公司的重大项目提议。
停牌前，国电新能源上周五收报0.62港元，过去一个月累计涨近13%。
国电投资上周公布，就收购太平洋水电公司（Pacific Hydro）与澳洲IFM Investors基金签订协议。太平洋水电是一家领先的国际化新能源公司，拥有19座水电站和风电场，资产分布于智利、澳洲和巴西，总装机900兆瓦，并拥有一定数量的新项目。
国电投资为中国五大电力集团之一，旗下香港上市公司还包括中国电力 ，国内上市公司有上海电力 、中电远达 、吉电股份 、东方能源 及露天煤业 。
截至今年6月末，国电投资通过中国电力国际持有国电新能源28.07%股份，其他股东中国长江三峡集团及中国海洋石油总公司分别占27.1%及7.58%的股权。
国电新能源主要在中国从事风电、水电、光伏发电、垃圾发电等业务，今年上半年收入11.64亿元人民币，净利1.53亿元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。