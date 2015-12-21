国际油市：布兰特原油跌近2%至2004年来低点，受累于供应过剩担忧

自2014年中油价开始下跌以来，这两个指标原油价格均重挫超过三分之二。

分析师表示，上周美国加息后美元表现强劲，以及美国活跃钻机数量恢复增长势头，均令原油价格承压。

“美国活跃钻机数量本周反弹，增加17个(至541个)，结束了连续四周的减少势头，”高盛称。

“即便原油价格较低，但活跃钻机数量仍增长，表明页岩油厂商致力于维护产出水平。产量数据反映了美国原油库存增加，美国原油库存已增至4.91亿桶，为1930年以来同期最多，”澳新银行表示。

包括俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)在内的主要产油国每日产量已经过剩数十万桶，而美国产量又加剧了全球供应过剩局面。

可能很快就有新的石油供应涌向市场，亦加剧了当前过剩趋势。伊朗寄望2016年初制裁解除，加大出口。

需求方面也存在一些利空因素，部分受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，北半球多数地区冬季伊始天气异常温和，打压了取暖油的需求。(完)

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