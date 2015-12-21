国际油市：布兰特原油跌近2%至2004年来低点，受累于供应过剩担忧

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
自2014年中油价开始下跌以来，这两个指标原油价格均重挫超过三分之二。
分析师表示，上周美国加息后美元表现强劲，以及美国活跃钻机数量恢复增长势头，均令原油价格承压。
“美国活跃钻机数量本周反弹，增加17个(至541个)，结束了连续四周的减少势头，”高盛称。
“即便原油价格较低，但活跃钻机数量仍增长，表明页岩油厂商致力于维护产出水平。产量数据反映了美国原油库存增加，美国原油库存已增至4.91亿桶，为1930年以来同期最多，”澳新银行表示。
包括俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)在内的主要产油国每日产量已经过剩数十万桶，而美国产量又加剧了全球供应过剩局面。
可能很快就有新的石油供应涌向市场，亦加剧了当前过剩趋势。伊朗寄望2016年初制裁解除，加大出口。
需求方面也存在一些利空因素，部分受厄尔尼诺(圣婴)现象影响，北半球多数地区冬季伊始天气异常温和，打压了取暖油的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李爽 审校 张涛/王兴亚)
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