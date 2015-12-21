日本个股：美国通货监理局要求MUFG改善对旗下美国部门的管理--消息

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透东京12月21日 - 几位知情的消息人士称，美国通货监理局(OCC)已要求三菱UFJ金融集团(MUFG) 改进其美国部门的管理，其中包括对清算体系的风险管理。
消息人士称，OCC已向MUFG发出信函，指称其对旗下美国部门没有建立起适当的管理机制；这几位消息人士没有被授权公开讨论此事。
OCC将监督MUFG要采取的改善措施。消息人士称，如果OCC认为该金融集团没有充分改善其管理，那么可能将发出正式命令。
MUFG发言人拒绝作出评论，目前也未能联系到美国官方进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王颖)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。