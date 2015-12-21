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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 14:25 BJT

日本股市：在清淡交投中小幅收低，因日圆兑美元上涨

麒麟控股 一度大跌3.8%，此前该公司宣布下修2015年12月31日止年度营业利润预估。但该公司重申其营收及股息预估，在股价跌到颇具吸引力价位后，终场收高3.1%。

东证股价指数 下跌0.4%至1,531.28点，JPX-日经400指数下跌0.3%至13,795.82点。(完)

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