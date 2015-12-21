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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 14:25 BJT

韩国人事：总统任命前国土交通部长官柳一镐为新财长

路透首尔12月21日 - 总统办公室的一名官员表示，韩国总统朴槿惠任命前国土交通部长官柳一镐为新的企划财政部长官，接替崔炅焕。崔炅焕已流露辞职意向，准备参加明年初的总统选举。

对柳一镐的任命不需要获得国会通过，但在就职前必须经过确认听证。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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