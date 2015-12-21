韩国人事：总统任命前国土交通部长官柳一镐为新财长

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔12月21日 - 总统办公室的一名官员表示，韩国总统朴槿惠任命前国土交通部长官柳一镐为新的企划财政部长官，接替崔炅焕。崔炅焕已流露辞职意向，准备参加明年初的总统选举。
对柳一镐的任命不需要获得国会通过，但在就职前必须经过确认听证。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。