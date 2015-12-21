路透基点：越秀集团重返市场筹办2亿美元三年期子弹式贷款

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透香港12月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行星展银行(DBS)已为越秀企业(集团)有限公司启动规模为2亿美元的三年期子弹式贷款。
星展银行已全额承销该交易。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码196个基点。
受邀银行承贷1,500万美元或以上，获得20个基点的先付费用，综合收益为206个基点。在1月8日前承贷的银行可获10个基点的优惠费(early bird fee)。承诺费为20个基点。
回复截止日期为1月15日。
贷款资金用于为2013年8月签署的一笔2.8亿美元三年期贷款再融资，以及用于运营资金。
岳秀集团在2014年1月与七家银行签署9.45亿美元贷款，以取代一笔10亿美元的一年期过桥贷款。那笔融资是用来支持越秀集团收购创兴银行的多数股权。
越秀集团是广州市政府下属的一家大型国有企业。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。