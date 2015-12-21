路透基点：越秀集团重返市场筹办2亿美元三年期子弹式贷款

路透香港12月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行星展银行(DBS)已为越秀企业(集团)有限公司启动规模为2亿美元的三年期子弹式贷款。

星展银行已全额承销该交易。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码196个基点。

受邀银行承贷1,500万美元或以上，获得20个基点的先付费用，综合收益为206个基点。在1月8日前承贷的银行可获10个基点的优惠费(early bird fee)。承诺费为20个基点。

回复截止日期为1月15日。

贷款资金用于为2013年8月签署的一笔2.8亿美元三年期贷款再融资，以及用于运营资金。

岳秀集团在2014年1月与七家银行签署9.45亿美元贷款，以取代一笔10亿美元的一年期过桥贷款。那笔融资是用来支持越秀集团收购创兴银行的多数股权。