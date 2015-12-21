《路透基点特写》董事长被查，复星债务备受关注

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
据知悉贷款情况的一银行人士称，目前债权人都变得越发谨慎，这是说明该公司可能会面临困境的迹象之一。
“目前我们对(该笔贷款)看法保守，必须要澄清郭广昌为什么要协助当局调查，”该银行人士说道。
继财新网报导称郭广昌确已失联，引发人们担忧该公司涉及政府打击反腐后，复星两周来一直占据新闻头条。
针对郭广昌失联事件，复星集团称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。
即便如此，投资者仍感到不安，复星股价在12月14日复牌后重挫约9%。银行人士亦称，一旦融资来源减少，复星背负的高债务额确实令人担忧。
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。