《路透基点特写》董事长被查，复星债务备受关注

据知悉贷款情况的一银行人士称，目前债权人都变得越发谨慎，这是说明该公司可能会面临困境的迹象之一。

“目前我们对(该笔贷款)看法保守，必须要澄清郭广昌为什么要协助当局调查，”该银行人士说道。

继财新网报导称郭广昌确已失联，引发人们担忧该公司涉及政府打击反腐后，复星两周来一直占据新闻头条。

针对郭广昌失联事件，复星集团称，郭广昌协助调查“更多侧重于个人”，公司经营不会受到太多影响；公司公告并指出，复星集团董事会认为这并未对复星集团的财务或经营有任何重大不利影响，复星集团目前运营一切正常。