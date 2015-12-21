《汇市简讯》欧洲盘初：美元几近持平，股市在淡静交投中涨跌不一

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
0634GMT
* 美元/日圆涨0.13%，英镑/美元涨0.22%，新西兰元/美元涨0.34%，美元/印尼卢比跌1.26%
* E-迷你标普500指数期货涨0.36%，中国股市沪综指涨1.8%，日股日经指数跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%
* 布兰特原油期货跌1.3%，美国原油期货跌0.89%，美国10年期公债收益率报2.208%，伦敦期铜跌0.04%
* 西班牙执政保守党赢得大选，但未能在议会占绝对多数席次
* 中国经济明年仍面临较大下行压力，投资增长可能降至9%左右--报载
(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。