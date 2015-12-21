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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 14:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元几近持平，股市在淡静交投中涨跌不一

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* 美元/日圆涨0.13%，英镑/美元涨0.22%，新西兰元/美元涨0.34%，美元/印尼卢比跌1.26%

* E-迷你标普500指数期货涨0.36%，中国股市沪综指涨1.8%，日股日经指数跌0.37%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%

* 布兰特原油期货跌1.3%，美国原油期货跌0.89%，美国10年期公债收益率报2.208%，伦敦期铜跌0.04%

* 西班牙执政保守党赢得大选，但未能在议会占绝对多数席次

* 中国经济明年仍面临较大下行压力，投资增长可能降至9%左右--报载

(完)

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