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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 14:51 BJT

表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

路透12月21日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                11月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                         135,865    530,644.2        483.56          505,920     1,798.78
   原产地
   美国                       84,102 1,559,646.68        483.67          176,154       569.62
   巴西                       46,712            -        473.73          113,202            -
   巴基斯坦                    4,419            -        603.26          189,614   461,360.97
   南非                          627            -        299.56              678            -
   韩国                            3       -18.94      1,885.33            8,698   143,400.21
   西班牙                          1          100         5,517                6         9.16
   日本                            1       -90.97         9,241               52       -68.48
   法国                            0       -93.39             0                1        -5.62
   荷兰                            0       -83.78             0                5       -32.32
   德国                            0       -97.46             0               21       -14.94
   英国                            0       521.43             0                4       360.13
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -
   泰国                            -            -             -                1            -
   以色列                          -         -100             -                1       15,275
   中华人民共和国                  -            -             -                2        18.75
   越南                            -            -             -           17,409            -
   波兰                            -            -             -               11            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,465       -56.56        692.28           22,675        -24.5
   目的地
   朝鲜                        1,159          8.7        641.46            8,279       -28.98
   台湾                          186       -67.24        881.89            3,298       -43.08
   巴布亚新几内亚                 64            -           868              462         1.14
   澳门                           49       -39.02        812.33              673        -3.04
   香港                            6       -45.45      1,731.67               82        -2.64
   越南                            0          -60             0               16        58.01
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   菲律宾                          -            -             -            6,132       196.81
   澳大利亚                        -            -             -                4            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37        28.97
   乍得                            -            -             -                2            -
   马来西亚                        -            -             -                3            -
   日本                            -         -100             -            2,692       -59.35
   印度尼西亚                      -            -             -                6            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   印度                            -         -100             -              973        -0.71
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -

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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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