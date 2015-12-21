表格: 中国11月乙醇进出口分项数据一览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透12月21日 - 以下是中国海关公布的11月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 11月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 135,865 530,644.2 483.56 505,920 1,798.78 原产地 美国 84,102 1,559,646.68 483.67 176,154 569.62 巴西 46,712 - 473.73 113,202 - 巴基斯坦 4,419 - 603.26 189,614 461,360.97 南非 627 - 299.56 678 - 韩国 3 -18.94 1,885.33 8,698 143,400.21 西班牙 1 100 5,517 6 9.16 日本 1 -90.97 9,241 52 -68.48 法国 0 -93.39 0 1 -5.62 荷兰 0 -83.78 0 5 -32.32 德国 0 -97.46 0 21 -14.94 英国 0 521.43 0 4 360.13 俄罗斯联邦 - - - 61 - 泰国 - - - 1 - 以色列 - -100 - 1 15,275 中华人民共和国 - - - 2 18.75 越南 - - - 17,409 - 波兰 - - - 11 - 出口: 乙醇 1,465 -56.56 692.28 22,675 -24.5 目的地 朝鲜 1,159 8.7 641.46 8,279 -28.98 台湾 186 -67.24 881.89 3,298 -43.08 巴布亚新几内亚 64 - 868 462 1.14 澳门 49 -39.02 812.33 673 -3.04 香港 6 -45.45 1,731.67 82 -2.64 越南 0 -60 0 16 58.01 安哥拉 - - - 12 - 菲律宾 - - - 6,132 196.81 澳大利亚 - - - 4 - 埃塞俄比亚 - - - 37 28.97 乍得 - - - 2 - 马来西亚 - - - 3 - 日本 - -100 - 2,692 -59.35 印度尼西亚 - - - 6 - 也门共和国 - - - 3 - 印度 - -100 - 973 -0.71 巴基斯坦 - - - 2 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。