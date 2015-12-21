全球金市：黄金延续涨势，得益于美元和股市下跌

“我们认为交易状况将开始趋于淡静，但那并不意味着价格波动区间一定会缩窄，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。

进入今年最后两周后，流动性将开始下降。

“鉴于不太乐观的技术面趋势，我们不得不猜测贵金属价格整体最有可能的走势依然是下跌，美元走强和美联储采取更激进动作只会加速价格跌势，”Meir说。

“我们认为美国升息的步伐将决定黄金的命运，”澳新银行在报告中称。

有技术分析师指出，如果金价跌破12月初所及低点1,045美元，后市可能于六年来首次重返1,000美元关口。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的持金量周五增加2.98%至648.92吨，为两个月来首次增加。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1069.36 3.55 0.33

现货银 14.124 0.054 0.38

现货铂金 853.8 -4.75 -0.55

现货钯金 556.75 1.53 0.28

COMEX期金 1068.7 3.7 0.35

COMEX期银 14.115 0.019 0.13

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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