韩国经济：企划财政部长官提名人称需先行采取行动应对经济问题--媒体

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔12月21日 - 韩国企划财政部长官的提名接任人柳一镐周一在接受当地媒体采访时表示，韩国经济面临多种问题，其中的一些类似于1997年亚洲金融危机爆发前的情况。他认为需要针对这些问题先行采取举措作为政策回应。
据韩联社和其它当地媒体报导，柳一镐是在被提名接任企划财政部长官一职后，很快发表了这番评论。
柳一镐没有进一步阐释政策举措。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。