韩国经济：企划财政部长官提名人称需先行采取行动应对经济问题--媒体

路透首尔12月21日 - 韩国企划财政部长官的提名接任人柳一镐周一在接受当地媒体采访时表示，韩国经济面临多种问题，其中的一些类似于1997年亚洲金融危机爆发前的情况。他认为需要针对这些问题先行采取举措作为政策回应。

据韩联社和其它当地媒体报导，柳一镐是在被提名接任企划财政部长官一职后，很快发表了这番评论。