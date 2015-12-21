中国金属：中国进口商削减2016年精炼铜合约订单，受需求担忧拖累

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
“我们整体的定期订单减少了40%，”一位不愿具名的大型加工厂经理说道。
该经理称，中国推动房地产销售的政策，将会提高铜需求，不过这要耗数月才会在市场中体现出来。
一国际商行的管理人士称，公司客户并不急于签下2016年的定期船货，且中国客户多年来首次未见来自智利国家铜业公司(Codelco)预定精铜。
美国加息之路也打击进口，不过一些大型的中国进口商押注价格会回升，还是按部就班的下了2016年订单。
一贸易商称，公司认为铜价已经触底并反弹，明年中国的消费量应不至于太差。其所在的公司并没有减少明年订单。
交易商称，很多终端用户持有的铜库存仅够满足1-3天的生产，一旦有计划外订单，这些工厂将不得不在现货市场上买进。
Codelco将2016年发往中国的铜价格升水调降逾四分之一，至每吨98美元，为三年低点。
交易商称，中国进口商已同意，明年支付给日本铜企的价格升水为80-105美元左右，今年约在115美元。
据交易商称，上海保税仓库铜现货价格升水上周报约80美元。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/高琦)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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