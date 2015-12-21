中国金属：中国进口商削减2016年精炼铜合约订单，受需求担忧拖累

“我们整体的定期订单减少了40%，”一位不愿具名的大型加工厂经理说道。

该经理称，中国推动房地产销售的政策，将会提高铜需求，不过这要耗数月才会在市场中体现出来。

一国际商行的管理人士称，公司客户并不急于签下2016年的定期船货，且中国客户多年来首次未见来自智利国家铜业公司(Codelco)预定精铜。

美国加息之路也打击进口，不过一些大型的中国进口商押注价格会回升，还是按部就班的下了2016年订单。

一贸易商称，公司认为铜价已经触底并反弹，明年中国的消费量应不至于太差。其所在的公司并没有减少明年订单。

交易商称，很多终端用户持有的铜库存仅够满足1-3天的生产，一旦有计划外订单，这些工厂将不得不在现货市场上买进。

Codelco将2016年发往中国的铜价格升水调降逾四分之一，至每吨98美元，为三年低点。

交易商称，中国进口商已同意，明年支付给日本铜企的价格升水为80-105美元左右，今年约在115美元。

据交易商称，上海保税仓库铜现货价格升水上周报约80美元。(完)