更新版 1-台湾货币市场：大型银行恢复拆出隔拆利率持稳，惟整体资金需求仍旺

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 隔拆利率大致持稳，大型银行恢复拆出 * 大金主虽恢复拆出，短票利率居高不下 * RP利率反应央行降息，进一步微幅下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月21日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一大致持稳。资金调度人员指出，今 天因大型银行恢复拆出，市场紧张气氛稍缓解，隔拆款利率变化不大，守稳在0.23%左右； 惟整体资金需求相当旺盛，一周拆款利率维持原水准。 他们表示，上周一度暂停拆出的大型银行，今天开始在市场上〞放钱〞，让各金融机构 资调人员稍稍松了一口气，但一周拆款利率仍维持在0.36-0.37%间。 〞我们今天开始拆出了，但只做一周的拆款，不做跨月。〞一位大型银行资调人员说。 他们指出，目前市场资金依旧不甚充裕，今天拆款大都是到期续做，但陆续有银行开始 做跨月拆借，利率则0.43%左右。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.237% 0.239% --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.300% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.400% **短票利率居高不下** 在短票市场方面，交易员指出，虽然市场大型资金供应者今天恢复供应资金，惟仅提供 月内资金，致短票利率居高不下，普遍维持在0.40%以上，介于0.40-0.42%区间。 他们表示，随着某大型银行恢复拆款，让大家稍稍松了一口气，但银行买票利率开价还 是很高，料要到明年1月利率才有机会回落。 〞现在利率怎么会下来？这次大家逮到机会，利率是不可能松手的。〞一位票券商交易 员说。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率居高不下，月内主要成交在0.37%， 同上日；跨月与上日水准大致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41%。而60天期、90天 期短票利率主要成交在0.43%和0.44%，上日亦同。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.40 6%，上日则在0.404%；上日区间为0.370-0.50%，前日区间则在0.37-0.45%；上日成交量96. 34亿台币，前日96.80亿台币。 台湾央行周一称，共发行571.5亿台币定存单，与今日到期金额575亿台币相较，存单发 行余额减3.5亿。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，余日分别为：周二493亿、周三4,609.5亿、周 四1,270.2亿及周五297亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为748亿台币，累积超额准备为5,322亿台币、 加计前期1%的超额准备达6,162亿台币。 **RP利率微幅下滑** 债券附买回市场方面，证券商交易员指出，今天投信及寿险公司自RP市场抽走资金，整 体资金略减，RP利率则微幅下滑。 〞年底了，资金没有那么浮滥了，利率反应央行降息，今天有下来一些些。〞一位大型 证券商交易员说。 在票券公司方面，交易员表示，因今天资金有进有出，但整体而言尚属平稳，利率则维 持不变。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，上日在0.36-0.39%；10 天期以上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，上日亦在0.45-0.47%。债券附买回成交利率高低 ，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差 异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落 在0.28-0.30%，上日亦在0.28-0.30%；短天期公司债附买回利率区间在0.31-0.33%，上日亦 同。(完) (审校)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。