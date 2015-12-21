表格：外资在韩国股市卖超1,141亿韩元，为连续第14日卖超

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透首尔12月21日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超1,141亿韩元，为连续第14日卖超，期间共计卖超3.180万亿韩元(27.0亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月21日 -114.1 214.7 -147.4
^12月18日 -143.0 175.9 -66.3
12月17日 -65.5 177.9 -176.1
12月16日 -159.1 533.9 -395.4
12月15日 -352.7 275.0 -9.2
12月14日 -262.2 343.7 -147.8
12月11日 -231.2 117.8 -32.1
12月10日 -356.8 230.3 16.6
12月 9日 -242.9 149.0 -13.2
12月 8日 -183.0 25.0 59.8
12月 7日 -147.4 -48.1 70.3
12月 4日 -364.8 65.2 154.2
12月 3日 -254.8 -80.5 211.1
12月 2日 -302.9 7.4 122.1
12月 1日 113.4 47.0 -212.8
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本月以来 -3,067.0 2,234.4 -566.2
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今年以来 -3,400.3 -1,073.4 407.0
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注：^ 12月18日为修正后数据。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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