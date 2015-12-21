台湾债市：指标五年券殖利率收盘续创新低，年底将近不排除低量盘整

* 五年券殖利率连二日创历史低位 * 年底结算之际买盘迟疑，不排除低量盘整 * 104/12期殖利率短期先看在1.0250-1.1000% 路透台北12月21日 - 台湾指标公债周一殖利率再收跌，其中五年公债104/13期A04113 =TWO再创五年公债殖利率历史低位，因台湾央行降息半码(0.125百分点)效应持续延烧。不 过时序逐渐逼近年底，不排除债市殖利率会在低档低量盘整。 交易员表示，央行明年第一季还有降息的可能，经济基本面前景差且混沌不明，令避险 心态充分发酵，多头势不可挡。不过愈接近年底结算日，市场操作偏向谨慎，追价买盘可能 稍有迟疑。 〞20年、10年券我们拿了很多，现在只是躺着数钞票了，〞一位大型公股商银交易员说 。 他也表示，尽管市场忧虑年底结算之际，不排除诱发一波获利了结的卖压出笼，不过对 目前已持券的交易商而言，殖利率走高仍是买盘而不是卖点。 也有一位小型银行交易员认为，五年公债殖利率已连续二日创下历史低位，市场气氛仍 有利多头，目前下档没有压力。 但另外一位大型商银交易员则认为，随着欧美债市进入年底假期，不排除台债交易意愿 清淡，殖利率可能在低量盘整。 交易员预估，下周104/13期五年公债殖利率主要交投区间在0.58-0.62%；10年券104/12 期看在1.0250-1.1000%。 在美联储近10年来首次升息后，台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。 分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会 有所改变。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.44 0.6166% 0.6166-0.62% 1.5 10 104/12 -2.96 1.0499% 1.045-1.068% 105.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0499% 5 104/13 0.6166% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)