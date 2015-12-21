台湾债市：指标五年券殖利率收盘续创新低，年底将近不排除低量盘整

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 五年券殖利率连二日创历史低位 * 年底结算之际买盘迟疑，不排除低量盘整 * 104/12期殖利率短期先看在1.0250-1.1000% 路透台北12月21日 - 台湾指标公债周一殖利率再收跌，其中五年公债104/13期A04113 =TWO再创五年公债殖利率历史低位，因台湾央行降息半码(0.125百分点)效应持续延烧。不 过时序逐渐逼近年底，不排除债市殖利率会在低档低量盘整。 交易员表示，央行明年第一季还有降息的可能，经济基本面前景差且混沌不明，令避险 心态充分发酵，多头势不可挡。不过愈接近年底结算日，市场操作偏向谨慎，追价买盘可能 稍有迟疑。 〞20年、10年券我们拿了很多，现在只是躺着数钞票了，〞一位大型公股商银交易员说 。 他也表示，尽管市场忧虑年底结算之际，不排除诱发一波获利了结的卖压出笼，不过对 目前已持券的交易商而言，殖利率走高仍是买盘而不是卖点。 也有一位小型银行交易员认为，五年公债殖利率已连续二日创下历史低位，市场气氛仍 有利多头，目前下档没有压力。 但另外一位大型商银交易员则认为，随着欧美债市进入年底假期，不排除台债交易意愿 清淡，殖利率可能在低量盘整。 交易员预估，下周104/13期五年公债殖利率主要交投区间在0.58-0.62%；10年券104/12 期看在1.0250-1.1000%。 在美联储近10年来首次升息后，台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。 分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会 有所改变。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.44 0.6166% 0.6166-0.62% 1.5 10 104/12 -2.96 1.0499% 1.045-1.068% 105.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.0499% 5 104/13 0.6166% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。