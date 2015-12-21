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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 15:35 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率收盘续创新低，年底将近不排除低量盘整

* 五年券殖利率连二日创历史低位
    * 年底结算之际买盘迟疑，不排除低量盘整
    * 104/12期殖利率短期先看在1.0250-1.1000%

    路透台北12月21日 - 台湾指标公债周一殖利率再收跌，其中五年公债104/13期A04113
=TWO再创五年公债殖利率历史低位，因台湾央行降息半码(0.125百分点)效应持续延烧。不
过时序逐渐逼近年底，不排除债市殖利率会在低档低量盘整。
    
    交易员表示，央行明年第一季还有降息的可能，经济基本面前景差且混沌不明，令避险
心态充分发酵，多头势不可挡。不过愈接近年底结算日，市场操作偏向谨慎，追价买盘可能
稍有迟疑。
    
    〞20年、10年券我们拿了很多，现在只是躺着数钞票了，〞一位大型公股商银交易员说
。
    
    他也表示，尽管市场忧虑年底结算之际，不排除诱发一波获利了结的卖压出笼，不过对
目前已持券的交易商而言，殖利率走高仍是买盘而不是卖点。
    
    也有一位小型银行交易员认为，五年公债殖利率已连续二日创下历史低位，市场气氛仍
有利多头，目前下档没有压力。
    
    但另外一位大型商银交易员则认为，随着欧美债市进入年底假期，不排除台债交易意愿
清淡，殖利率可能在低量盘整。
    
    交易员预估，下周104/13期五年公债殖利率主要交投区间在0.58-0.62%；10年券104/12
期看在1.0250-1.1000%。
    
    在美联储近10年来首次升息后，台湾央行理监事会周四出乎市场预料，决议降息半码。
分析师及金融界人士均称，此举显示央行对于未来景气看法相对悲观，且在短期内景气不会
有所改变。     
   
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5  104/13                    -1.44     0.6166%    0.6166-0.62%       1.5
 10  104/12                    -2.96     1.0499%    1.045-1.068%     105.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       1.0499%
   5    104/13                       0.6166%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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