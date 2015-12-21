欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特在接受比利时一家报纸采访时表示，考虑到新兴经济体成长放缓等风险，因此只要有必要，ECB将一直维持宽松的货币政策。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周六在电台访问广播中表示，欧元区增长率远低于美国，现在考虑跟随美国的脚步升息还太早。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)向英国每日电讯报表示，压低通胀的因素“延续时间略微拉长”，英国央行因而有更多“喘息空间”；威尔认为，由于薪资成长迟滞及油价下跌，收紧货币政策的“急迫性略为下滑”。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)争取明年保持经济蓬勃发展，以提振就业和通胀，而且为了达成这一目标，加息进程将缓慢，但不会遵循可预见的模式。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储预计2016年升息4次，显示了“逐步”升息的具体含义。

美联储理事鲍威尔周五指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。

加拿大央行总裁波洛兹周五接受路透年底采访时称，加元和油价走势“就像铁轨的两条轨道”，试图阻止汇率波动，可能会损及经济吸收冲击的能力。波洛兹重申，随着美联储升息，两国货币政策将出现分化，但拒绝表示这是否意味着加拿大利率可能更低。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点

基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点

一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点

担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点

短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2015年12月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率6.25% 2015年11月19日升25基点