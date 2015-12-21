《汇市简讯》美元/日圆以外亚币承压，抛压持续

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
0724GMT -
* 美元/日圆以外亚币依然承压，因抛压持续，且欧元和澳元反弹
* 美元/坡元可能跌破1.4100，关注1.4050的支撑位
* 美元/坡元最新报1.4103-10，迄今为止的交投区间为1.4100-36
* 美元/马币(林吉特)回吐早前涨幅，跌至4.3100，最新报4.2900-50
* 美元/印尼卢比脱离13,735的低点，但远低于早盘触及的高位13,915，最新约报13,750-70
* 美元/离岸人民币最新报6.5495，迄今交投区间为6.5468-6.5570
(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。