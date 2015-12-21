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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 15:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆以外亚币承压，抛压持续

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* 美元/日圆以外亚币依然承压，因抛压持续，且欧元和澳元反弹

* 美元/坡元可能跌破1.4100，关注1.4050的支撑位

* 美元/坡元最新报1.4103-10，迄今为止的交投区间为1.4100-36

* 美元/马币(林吉特)回吐早前涨幅，跌至4.3100，最新报4.2900-50

* 美元/印尼卢比脱离13,735的低点，但远低于早盘触及的高位13,915，最新约报13,750-70

* 美元/离岸人民币最新报6.5495，迄今交投区间为6.5468-6.5570

(完)

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