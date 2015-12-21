中国能源：俄罗斯11月跃居最大原油供应来源，今年第三次超过沙特

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透北京12月21日 - 周一公布的海关数据显示，由于抓住了来自中国新原油买家的新需求，俄罗斯11月为今年第三次超过沙特(沙乌地)阿拉伯，成为中国最大的原油供应国。
中国海关的数据显示，中国11月每日从俄罗斯进口约949,925桶原油，从沙特进口886,950桶原油。
但从1-11月总量来看，沙特依然是中国的最大原油供应国，在这期间共向中国供应了4,608万吨原油，约为101万桶/日，较上年同期增长2.1%。
俄罗斯在1-11月期间向中国供应了3,762万吨原油，约为82.22万桶/日，较上年同期增长28%。
中国自7月以来允许10多家企业首次进口原油，其中多数为独立炼油商，从而将原油进口量推升至新高，同时政府也在增加战略石油储备。
贸易商表示，由于配额制度僵化，且供应合约的目的地受到限制，对于中国新的原油进口商而言，沙特原油的吸引力不及俄罗斯。
贸易商还说，俄罗斯原油的运费也低于亚太地区之外的供应商，这也帮助俄罗斯增加对中国的出口。
据消息人士本月稍早表示，在沙特阿拉伯与中国签订的2016年度原油合约中，供应量连续第三年基本保持不变。中国买家认为，全球供应充裕而且油价处于低位，将扩大其选择范围。 (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。