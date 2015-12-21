《汇市简讯》英镑/美元对跌势进行整固，上档面临关键阻力位

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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* 英镑/美元自上周四触及八个月低点1.4865以来基本上呈区间波动
* 可将拉高走势当做新的抛售机会，而后下探1.47或更低位
* 日线图一目均衡转换线和10日移动均线1.5045和1.5053分别构成阻力
* 1.5240至1.4865跌势的关键回档位先后位于1.5008, 1.5053, 1.5097
* 技术图表：tmsnrt.rs/1NxCzq9
(完)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f