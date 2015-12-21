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市场报道 | 2015年 12月 21日 星期一 15:50 BJT

《汇市简讯》英镑/美元对跌势进行整固，上档面临关键阻力位

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* 英镑/美元自上周四触及八个月低点1.4865以来基本上呈区间波动

* 可将拉高走势当做新的抛售机会，而后下探1.47或更低位

* 日线图一目均衡转换线和10日移动均线1.5045和1.5053分别构成阻力

* 1.5240至1.4865跌势的关键回档位先后位于1.5008, 1.5053, 1.5097

* 技术图表：tmsnrt.rs/1NxCzq9

(完)

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