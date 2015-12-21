欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及一个月高位，因大选后的不确定性

西班牙10年期公债收益率 升13个基点至1.83%，创逾一个月最高水平。

“尽管执政的人民党仍将是最大党派，但其支持率已较2011年大选时大幅下滑，”北欧联合银行(Nordea)策略师在一份报告中称，“更令人担忧的是，大选结果意味着，并无轻松的政府组建选项可选。”(完)

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