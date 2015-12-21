欧元债市：西班牙10年期公债收益率触及一个月高位，因大选后的不确定性

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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西班牙10年期公债收益率 升13个基点至1.83%，创逾一个月最高水平。
“尽管执政的人民党仍将是最大党派，但其支持率已较2011年大选时大幅下滑，”北欧联合银行(Nordea)策略师在一份报告中称，“更令人担忧的是，大选结果意味着，并无轻松的政府组建选项可选。”(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/刘秀红；审校 于春红/白云)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。