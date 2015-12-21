《中国企业债发行日程表》--12月21日

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 兴义市信恒 10 7 12/15簿记建档 5.40% AA 12/16-12/22 中航证券 城市建设投资 (第3-7每年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 长沙轨道 20 10 12/18簿记建档 *4.10% AA+ 12/21-12/22 华泰联合证券 交通集团 (第3-6年每年还10%本金，7-10年每年还15%本金) 中银国际证券/西南证券/财富证券 ========================================================================================= 威海蓝创 11 7 12/16簿记建档 4.80% AA 12/17-12/23 国信证券 建设投资公司 (第3-7每年末还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 潜江城市建设 17 7 12/18簿记建档 5.19% AA 12/21-12/23 国泰君安证券 投资开发公司 (第3-7每年末还20%本金/以估值35.49亿元的国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 无锡创业 4 7 12/18簿记建档 *4.33% AA 12/21-12/23 东吴证券 投资集团 (第5年末附发行人和投资者选择权/无锡产业发展集团提供担保) ========================================================================================= 仁寿县资产 10 7 12/21簿记建档 上限7.50% AA- 12/22-12/24 兴业证券 经营公司 (第3-7每年末还20%本金/眉山发展控股公司提供担保) ========================================================================================= 浙江滨海新城 18 7 12/22簿记建档 *上限5.70% AA 12/23-12/24 浙商证券 开发投资 (第3-7每年末还20%本金/绍兴市交通投资集团提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 黔东南州畅达 20 7 12/18簿记建档 *5.79% AA 12/21-12/25 财通证券 交通建设投资集团停车场专项债券(第3-7每年末还20%本金/以停车场相关资产提供担保)中泰证券 ========================================================================================= 金昌市建设 6.5 7 12/18簿记建档 *6.79% AA- 12/21-12/25 华龙证券 投资开发集团 (第3-7每年末还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 内江建工集团 6 7 12/22簿记建档 *上限6.50% AA 12/23-12/25 兴业证券 双创孵化专项债 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 响水县水务 13 7 12/23簿记建档 -- AA 12/24-12/28 银河证券 投资公司 (第3-7每年末还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 昆明滇池水务 7 7 12/24簿记建档 -- AA 12/25-12/29 摩根士丹利华鑫证券
(第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权/昆明滇池投资提供担保) ========================================================================================= 湖南邵东创新 10 7 延期发行 -- AA- -- 东吴证券 创业示范基地建设专项债券 (第3-7每年末还20%本金/以18亿元的土地使用权提供担保) =========================================================================================
以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 邳州市棚户区 11 5 12/17簿记建档 5.90% AA+ 12/18-12/22 申万宏源证券 改造安置房项目收益债 (第3-5年末分别偿还15%、35%和50%本金/瀚华担保公司担保) ========================================================================================= 石家庄正定新区 18 10 12/23簿记建档 -- AA 12/24-12/28 国泰君安证券 棚户区改造常山 (第2-10年末偿还10%、15%、12.5%、7.5%、10%、10%、10%、10%、15%本金) 社区项目收益债 (设置差额补偿机制，由石家庄国控投资集团作为差额补偿人) ========================================================================================= 都匀国有资本 13 7 12/25簿记建档 -- AA 12/28-12/29 五矿证券 营运公司棚户区改造项目收益债 (第3-7每年末还20%本金)
(都匀国有资本营运公司为第一差额补偿人/黔南州国资营运公司为第二差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 七台河城建 7.9 4 12/22簿记建档 *上限7.50% AA 12/23-12/25 民族证券 投资发展 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 神木县国有 8 4 推迟发行 -- AA+ -- 银河证券 资产运营 (附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。